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UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

UEFA, Türk hakemler Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda perşembe günü oynanacak iki karşılaşmada görev verdi.

UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, Polonya'nın Legia Varşova ile Kosova'nın Drita takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrindeki Wojska Polskiego Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak maçta Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.

PALABIYIK, SHKËNDİJA-TOTTENHAM MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık ise Makedonya'nın KF Shkëndija ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu maçını yönetecek. Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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