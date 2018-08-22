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UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 22.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Gürcistan'ın Torpedo Kutaisi ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki yarın Mihail Meshi Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in, UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi. Karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler'in olacağı kaydedildi.

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hüseyin göçek UEFA Avrupa Ligi fifa Torpedo Kutaisi Ludogorets

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