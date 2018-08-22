UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki yarın Mihail Meshi Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in, UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi. Karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler'in olacağı kaydedildi.
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