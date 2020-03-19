UEFA'dan koronavirüs kararı! Kulüplere esneklik sağlanacak!

Tüm dünyada koronavirüs etkileri yankılanmaya devam ediyor. Bu virüsten en çok etkilenen sektörler arasında yer alan futbol için UEFA yeni bir karar aldı. UEFA Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Finansal Fair Play'de esnemeye gidecek. UEFA Basın Servisi bu konuda kulüplere gerekli esnekliğin sağlanacağını açıkladı.
BORÇLAR ERTELENİYOR
UEFA, kulüplerin geçmiş borçlara dair sunacağı raporların tarihini ertelenmesine karar verdi. Olağanüstü durumlar dikkate alınarak, kulüplerin UEFA'ya finansal fair play çerçevesinde sunacağı raporlar konusunda koronavirüs vakası dikkate alınacak.
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