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UEFA'dan koronavirüs kararı! Kulüplere esneklik sağlanacak!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2020 21:54 | Son Güncelleme

UEFA, Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından finansal fair play konusunda kulüplere esneklik sağlanacağını ve bildirim tarihlerin ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan koronavirüs kararı! Kulüplere esneklik sağlanacak!

Tüm dünyada koronavirüs etkileri yankılanmaya devam ediyor. Bu virüsten en çok etkilenen sektörler arasında yer alan futbol için UEFA yeni bir karar aldı. UEFA Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Finansal Fair Play'de esnemeye gidecek. UEFA Basın Servisi bu konuda kulüplere gerekli esnekliğin sağlanacağını açıkladı.

BORÇLAR ERTELENİYOR

UEFA, kulüplerin geçmiş borçlara dair sunacağı raporların tarihini ertelenmesine karar verdi. Olağanüstü durumlar dikkate alınarak, kulüplerin UEFA'ya finansal fair play çerçevesinde sunacağı raporlar konusunda koronavirüs vakası dikkate alınacak.

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