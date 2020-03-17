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UEFA'dan koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO2020 için ilk açıklama!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

UEFA, EURO 2020 Turnuvasını 2021 yılına ertelendiğini açıklamıştı.

UEFA'dan koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO2020 için ilk açıklama!

Ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs vakası gündem olmaya devam ediyor. Dünya'nın 5 büyük liginin ertelenmesinin ardından büyük önlemler alınan Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu.

UEFA'DAN EURO 2020 AÇIKLAMASI

“Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak. Ayrıca EURO 2020 baraj maçları Haziran ayına ertelendi."

''55 ÜLKENİN DESTEĞİNİ ALDIK''

UEFA Başkanı Ceferin: "EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi. 55 ülkenin tamamının da desteğini aldık. Avrupa'daki korkunç virüs yaşamı olumsuz hale getirdi. Yerel liglerde sezonları bitirebilmek için erteleme tek seçenekti."

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