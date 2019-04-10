UEFA'dan Milan'a bir şok daha!

UEFA'nın geçtiğimiz yaz Avrupa kupalarından 1 yıl men ettiği Milan, daha sonrasında davayı CAS'a taşımış ve İtalyan kulübünü hakkındaki karar bozulmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamayla cezası 12 milyon Euro'ya çevrilen kırmızılı siyahlı takıma UEFA'dan bir şok daha geldi.
Yapılan açıklamada, İtalyan ekibinin 2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında FFP konusunda yapılan anlaşmaya uymadığı belirtildi. Öte yandan yeni soruşturmanın daha önce açıklanan cezayla ilgili bir ilgisinin olmadığını da vurgulandı.
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