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UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a soruşturma

12.05.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden çıkmadığı için Real Madrid, Barcelona ve Juventus için soruşturma başlattı.

UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a soruşturma

UEFA, Avrupa Süper Ligi oluşumundan ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan üç kulübün, UEFA yönetmeliklerinin olası ihlalinden dolayı soruşturulacağı belirtildi. Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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