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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kararı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle futbol organizasyonlarına ara verilmişti. UEFA bugün 55 ülke federasyonu ile video konferans gerçekleştirdi. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kararı

UEFA, bugün 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplanın gündemi ise koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen liglerin durumu.

Almanya'nın ünlü haber kaynağı ZDF'nin haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Temmuz-Ağustos aylarında oynanmasına karar verdi. Buna göre, Haziran ayındaki tüm uluslararası maçlar ertelendi ve Sonbahara kadar da oynanmayacak.

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2 hafta önce yapılan toplantının ardından ise UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2021 yılına ertelediği açıklanmıştı.

(AJANSSPOR)


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