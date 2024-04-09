SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. UEFA'dan şaşırtan karar! Halil Umut Meler'i Liverpool-Atalanta maçına atadılar

UEFA'dan şaşırtan karar! Halil Umut Meler'i Liverpool-Atalanta maçına atadılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son dönemde en çok konuşulan hakemler arasında yer alan Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. İşte detaylar...

FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

ALPER ULUSOY VAR'DA

477302

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEAŞ'ın hedefi Şampiyonlar Ligi maçları! Saldırı planladıkları statları paylaştılarDEAŞ'ın hedefi Şampiyonlar Ligi maçları! Saldırı planladıkları statları paylaştılar
Yapay zeka tahmin etti! İki Türk takımı o tarihte Şampiyonlar Ligi şampiyonuYapay zeka tahmin etti! İki Türk takımı o tarihte Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Okan Buruk neden gol attıklarını böyle açıkladı!Okan Buruk neden gol attıklarını böyle açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler Liverpool UEFA son dakika Süper Lig oynanacak süper li hakemi
En Çok Okunan Haberler
Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

DEAŞ'ın hedefi Şampiyonlar Ligi maçları! Saldırı planladıkları statları paylaştılar

DEAŞ'ın hedefi Şampiyonlar Ligi maçları! Saldırı planladıkları statları paylaştılar

TFF Başkanlığı için 3 aday belli oldu!

TFF Başkanlığı için 3 aday belli oldu!

UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı!

UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.