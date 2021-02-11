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UEFA'dan şok karar! Irkçılıktan soruşturma açmadı

11.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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UEFA'dan şok karar! Irkçılıktan soruşturma açmadı

Paris Saint Germain ve Başakşehir maçı hakkındaki UEFA raporu açıklandı. Etik ve Disiplin Komitesi, Rumen hakemler için ırkçılık maddesinden soruşturma açmadı.

Görüntülere yapılan incelemelerin ardından orta hakem Ovidiu Haţegan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında genel ilkelerin ihlalini içeren 11'inci maddeden soruşturma açıldı. Irkçılık suçlarını kapsayan 14'üncü madde ise raporda yer almadı.

8 Aralık'taki maç, dördüncü hakem Coltescu'nun Pierre Webo'ya sarf ettiği "O siyah" ifadesinin ardından iki takımın ortak talebiyle ertelenmişti. Bir gün sonra başlayan maçta oyuncuların santrada yaptığı protesto ise hafızalara kazındı. Olayın ardından 1,5 ay görev almayan 43 yaşındaki hakem, 3 haftadır Romanya Ligi'nde maç yönetiyor.

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