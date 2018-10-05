UEFA'dan Spartak Trnava'ya saha kapatma cezası

20 Eylül günü Slovakya'da oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle disipline sevk edilen Spartak Trnava7ya 'Seyircilerinin yaptığı ırkçı tezahüratlar, merdiven aralarının boş bırakılmaması ve beşten fazl sarı kart görmesi' nedenleriyle evinde 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA ayrıca Trnava'ya 82 bin euro para cezası da verdi. Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda bulunan Spartak Trnava buna göre evinde 25 Ekim'de Dinamo Zagreb'le yapacağı maçı seyircisiz oynayacak.
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava
Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi
Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı
Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt
Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum