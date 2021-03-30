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UEFA'dan tribünlere dönüş adımı

30.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, tribüne dönüş planında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Organizasyonlarındaki yüzde 30'lük tribün kapasitesi kuralını gevşetmeye hazırlanan Avrupa futbolunun patronu, üye federasyonlardan kendi limitini belirlemelerini isteyecek.

UEFA'dan tribünlere dönüş adımı

UEFA seyirci kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun patronu, EURO 2020 öncesinde tribün limitini üye federasyonların belirlemesini isteyecek.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan Rusya ve İngiltere, Saint Petersburg ve Londra'daki maçlarda %30'luk limitini üzerine çıkmayı planlıyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, tedbirlerin gevşetilmesindeki dördüncü aşamada 21 Haziran'dan itibaren tribün kısıtlamalarını kaldırabileceklerini açıkladı.

UEFA ev sahibi ülkelere protokollerini belirlemesi için 7 Nisan'a kadar süre verdi.

İngiliz basını, seyircilere kapılarını açamayacak ülkelerden organizasyonun alınabileceğini iddia ediyor.

Türkiye'nin A grubunda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edeceği EURO 2020, 11 Haziran - 11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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