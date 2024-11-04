UEFA'dan Türk oyuncuya çok ağır ceza! Sebebi, İsrailli oyunculara ''Umarım hepiniz ölürsünüz" demesi...

İsrail ile birlikte olup Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Türkiye'den alan UEFA, şimdi de bir başka olaya imza attı.

ÇOK AĞIR CEZA ALACAK

UEFA, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'e çok ağır bir ceza vermeyi hedefliyor. Sebebi, Maccabi Tel Aviv maçında, İsrailli futbolculara "Özgür Filistin. Umarım ölürsünüz." demesi...

İSRAİL İLE KOL KOLA GEZİYORLAR

İsrail'in Filistin'i işgal etmesine sessiz kalan UEFA, İsrail'de oynanan hiçbir maçı ertelememişti. Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunu olmamasına rağmen Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Türkiye'den tarafsız sahaya aldı.