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UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Hakem Ümit Öztürk ve yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elit tur maçlarında görev alacak.

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek ve İskoçya, Portekiz, Rusya ve Polonya takımlarının katılacağı 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası elit tur 6. Grup müsabakalarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Öztürk, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günkü Rusya-Portekiz karşılaşmalarında hakem, bu akşamki Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem, Ceyhun Sesigüzel ise bu maçlarda yardımcı hakem olarak görev alacak

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uefa Ümit Öztürk Ceyhun Sesigüzel fifa

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