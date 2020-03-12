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UEFA'dan üye federasyonlara flaş toplantı çağırısı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

UEFA, EURO 2020 de dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin durdurulması için üye federasyonları toplantıya davet etti.

UEFA'dan üye federasyonlara flaş toplantı çağırısı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen koronavirüs salgının ardından UEFA'da resmi olarak harekete geçerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını erteleme kararını görüşmek üzere 55 federasyon üyesini görüşmeye davet etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansında bir araya gelecek" denildi.

1-EURO 2021 olarak revize edelim
2-Haziran'da değil Eylül ayında başlasın
3-EURO 2020 şehirlerini değiştirelim
4-EURO 2020 maçları seyircisiz olsun

AS Gazetesi: "UEFA, 17 Mart'taki toplantısında öncelikli olarak EURO 2020 kararını değerlendirmeye alacak ve en kuvvetli ihtimal olarak EURO 2020'nin bu yaz değil, 2021 yazında düzenlenmesi olacak. 2021 yazındaki bazı organizasyonlar FIFA'nın programı ile çakışmasından ve bir yıl sonra da Dünya Kupası organizasyonu olmasından dolayı UEFA, bu kararı almadan önce FIFA'dan onay alması gerekiyor"

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Tüm dünyayı felç eden koronavirüs son olarak Juventus ve Real Madrid'i vurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'nın kendi organizasyonlarını ertelemekten başka bir seçeneği kalmadı.

Juventus'ta Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım 14 gün boyunca karantina altına alınacak ve bu durum, Juventus'un önümüzdeki salı günü Lyon ile oynayacağı rövanş maçının oynanmamasına yol açacak.

Benzer bir durum Real Madrid açısından da geçerli. Real Madrid basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'te koronavirüse rastlanmasının ardından Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı ve bu karantina çalışması 14 gün boyunca devam edecek. Real Madrid'deki karantina süresinin 14 günü bulması, Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçının da oynanmasına engel olacak.

Real Madrid ve Juventus kulüplerinin yanı sıra Manchester City, Lyon, Barcelona, Napoli gibi takımlar da UEFA'ya başvurarak Şampiyonlar Ligi organizasyonunun durdurulmasını talep etti. UEFA'nın gelen başvuruları değerlendirdiği ve kısa bir süre içerisinde de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurma kararını açıklayacağı ifade edildi.


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