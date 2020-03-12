UEFA'dan üye federasyonlara flaş toplantı çağırısı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen koronavirüs salgının ardından UEFA'da resmi olarak harekete geçerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını erteleme kararını görüşmek üzere 55 federasyon üyesini görüşmeye davet etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansında bir araya gelecek" denildi.

1-EURO 2021 olarak revize edelim

2-Haziran'da değil Eylül ayında başlasın

3-EURO 2020 şehirlerini değiştirelim

4-EURO 2020 maçları seyircisiz olsun

AS Gazetesi: "UEFA, 17 Mart'taki toplantısında öncelikli olarak EURO 2020 kararını değerlendirmeye alacak ve en kuvvetli ihtimal olarak EURO 2020'nin bu yaz değil, 2021 yazında düzenlenmesi olacak. 2021 yazındaki bazı organizasyonlar FIFA'nın programı ile çakışmasından ve bir yıl sonra da Dünya Kupası organizasyonu olmasından dolayı UEFA, bu kararı almadan önce FIFA'dan onay alması gerekiyor"

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Tüm dünyayı felç eden koronavirüs son olarak Juventus ve Real Madrid'i vurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'nın kendi organizasyonlarını ertelemekten başka bir seçeneği kalmadı.