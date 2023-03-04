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UEFA'dan yapılan açıklamada aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe ceza verildiği açıklandı! İşte nedeni...

04.03.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, 2022-2023 sezonuna ait ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle aralarında Süper Lig ekibi Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe verilen cezaları açıkladı. Konyaspor'a, vadesi geçmiş borçları nedeniyle 150 bin euro para cezası verildi. İşte detaylar...

UEFA'dan yapılan açıklamada aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe ceza verildiği açıklandı! İşte nedeni...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerine ilişkin ilk değerlendirmesini tamamladı.

NEDENİ: ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMAK!

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Bu sezon ödeme yükümlülüklerine uymayan Cluj, Osijek, Aris, Astana, Olimpija Ljubljana ve Rijeka'ya, aynı durumun gelecek sezonlarda da tekrarlanması halinde Avrupa kupalarından men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

11 KULÜBE CEZA

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Ayrıca 2022-2023 sezonundaki vadesi geçmiş borçları nedeniyle Cluj 250 bin avro, Osijek ve Konyaspor 150'şer bin avro, Olimpija Ljubljana 100 bin avro, Aris ve Valmiera 50'şer bin avro, Astana 30 bin avro, Borac Banja Luka, Kyzyl-Zhar ve Floriana 10'ar bin avro para cezası aldı.

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