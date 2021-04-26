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UEFA'dan Zlatan'a bahis soruşturması

26.04.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, bir bahis şirketinde ortaklığı olan Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan Zlatan'a bahis soruşturması

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan 3 yıl men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.


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hiçç sevmen zaten bir sinsilik var kendinde

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