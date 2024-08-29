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UEFA Disiplin Kurulu'ndan Trabzonspor'a seyircisiz oynama cezası

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.08.2024 17:40
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UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli para ve seyirci cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu'ndan Trabzonspor'a seyircisiz oynama cezası

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ile başlayan Trabzonspor, 3. Eleme Turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e elenmişti.

Bordo Mavili temsilcimiz, İsviçre temsilcisi St. Gallen ile geçtiğimiz hafta deplasmanda konuk olmuş ve mücadele başladığı gibi golsüz berabere bitmişti.

Trabzonspor, adını Konferans Ligi Gruplarına yazdırması için, rövanş karşılaşmasında bugün sahasında St. Gallen'i konuk edecek.

Kritik maç, Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak

UEFA'DAN CEZA

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UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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Trabzonspor UEFA
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