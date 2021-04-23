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UEFA, EURO 2020 için şehir değişikliğine gitti

23.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin'in yerine Sevilla ve St. Petersburg şehirlerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA, EURO 2020 için şehir değişikliğine gitti

UEFA Yönetim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle yapmış olduğu toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahibi şehirleriyle ilgili bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, İspanya’nın Bilbao kentinde oynanması gereken karşılaşmalar Sevilla kentine kaydırıldı. 60 bin seyirci kapasiteli La Cartuja Stadyumu, İspanya’nın E Grubu’ndaki 3 maçına ve son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Endülüs Özerk Bölgesi yönetiminin bu kentte oynanacak müsabakalara, stadyum kapasitesinin %30’u oranında seyirci alınmasına izin verdiği belirtildi.

İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de oynanması planlanan E Grubu’ndaki 3 karşılaşma ise Rusya’nın Saint Petersburg kentine alındı. 68 bin seyirci kapasitesine sahip Saint Petersburg Stadyumu, bu maçlara ek olarak B Grubu’ndaki 3 karşılaşma ve bir çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak. Dublin’de oynanacağı açıklanan bir son 16 turu karşılaşması ise İngiltere’deki Wembley Stadyumu’na kaydırıldı.

Ayrıca, Almanya’nın Münih kenti yerel makamlarının müsabakalara en az 14 bin 500 seyirci alınabileceği konusunda bilgi vermesi üzerine, bu şehrin ev sahipliği de UEFA Yönetim Kurulu’nun toplantısında teyit edildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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