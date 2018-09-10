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UEFA, EURO 2024'ün ev sahipliğini kazanan ülkeyi 27 eylülde açıklayacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.09.2018 19:18 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre UEFA, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkenin 27 eylülde açıklanacağını duyurdu. EURO 2024 için Türkiye ve Almanya'nın adaylığı bulunuyor.

UEFA, EURO 2024'ün ev sahipliğini kazanan ülkeyi 27 eylülde açıklayacak

Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

27 Eylül Perşembe günü UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek.

Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45'te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Almanya EURO 2024 uefa

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