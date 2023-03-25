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UEFA EURO Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

25.03.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenistan ile UEFA EURO Elemeleri kapsamında kozlarını paylaştı. Türkiye Ermenistan maçı ekranı internette araştırılırken; maçın yayın saati, kanalı ve11'leri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler konuya ilişkin detayları inceliyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çaldı. Peki, UEFA EURO Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

UEFA EURO Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Türkiye Ermenistan maçı heyecanla beklendi. İlgiyle beklenen UEFA EURO Elemeleri Türkiye Ermenistan maçı sporseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takım, ilk maçına deplasmanda Ermenistan karşısında çıktı. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri de belli oldu. İşte Türkiye Ermenistan maç saati, kanalı ve ilk 11'ler...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynandı. Saat 20.00'de başlayan Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara geldi. Maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetti.

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Maçın yardımcı hakemliklerini ise Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlendi.

TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU!

Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun.

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