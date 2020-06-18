UEFA, FFP kurallarını esneteceğini açıkladı

Koronavirüs nedeniyle futbol kulüpleri ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Yayın ve taraftar gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, futbolcu ve personel maaşlarını ödemekte zorluk çekiyordu. UEFA, koronavirüsün etkileri nedeniyle Finansal Fair-Play kurallarını gelecek sezon için esneteceğini açıkladı.

