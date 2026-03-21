UEFA gelirleri duyurdu! Türkiye'ye para yağdı: Kasalar doldu

Avrupa kupalarında 2025/26 sezonunda son 16 turu heyecanı sona ererken çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazandı. Türk ekipleri açısından ise tablo, elde edilen gelirle birlikte sezonun genel bilançosunu ortaya koydu.

TEMSİLCİMİZ KALMADI

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ile Konferans Ligi’nde boy gösteren Samsunspor, son 16 turunda turnuvalara veda etti. Daha önce Avrupa Ligi’nde yer alan Fenerbahçe son 16 play-off turunda elenirken, Başakşehir ve Beşiktaş da Konferans Ligi play-off aşamasında Avrupa defterini kapatmıştı.

TOPLAM GELİR 83 MİLYON EURO

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından Türk kulüplerinin Avrupa kupalarından elde ettiği toplam gelir de kesinleşti. Buna göre temsilcilerimiz bu sezon Avrupa arenasından toplam 83,44 milyon euro kazanç sağladı.

ASLAN PAYI GALATASARAY'IN

Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray, UEFA’nın ödül dağıtım sistemi kapsamında önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, turnuvaya katılım payı olarak 18,62 milyon euroyu kasasına koydu.

Grup aşamasında oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, performans primlerinden 7 milyon euro gelir sağladı. Ayrıca ligde elde ettiği sıralama sayesinde 5,08 milyon euroluk ek kazanç elde etti.

TUR ATLAMA VE EK PRİMLER

İlk 24 takım arasına girerek play-off oynama hakkı kazanan Galatasaray, bu aşamadan 1 milyon euro gelir elde etti. Son 16 turuna yükselmesiyle birlikte ise hanesine 11 milyon euro daha yazdırdı.

YAYIN HAVUZU VE KATSAYI GELİRİ

Yayın havuzu gelirlerinden 6,41 ila 10,41 milyon euro arasında kazanç elde eden sarı-kırmızılıların ortalama geliri 8,41 milyon euro olarak hesaplandı. UEFA katsayı sisteminden gelen pay ise 2,42 milyon euro oldu.

Tüm bu kalemler toplandığında Galatasaray, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nden toplam 53,53 milyon euro gelir elde ederek Türk takımları arasında en yüksek kazanca ulaşan kulüp oldu.