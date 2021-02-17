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UEFA Gençlik Ligi'nde sezona koronavirüs engeli!

17.02.2021 22:42 | Son Güncelleme:
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UEFA Gençlik Ligi'nde sezona koronavirüs engeli!

UEFA Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonuna Kovid-19 engeli geldi.

UEFA Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, salgının gidişatı göz önünde bulundurularak futbolcuların sağlığını koruma amacıyla Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonunun iptal edildiği duyuruldu.

İki kulübün ligden çekildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının karşılaşmaların organize edilmesinde zorluklara sebep olduğu belirtildi.

Daha önce salgın sebebiyle ligin formatı ve başlangıç tarihi değiştirilmişti. Türkiye'den Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in dahil olduğu ligin grup aşaması yerine doğrudan eleme usulüyle oynanacağı ve 2 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) UEFA Avrupa Ligi
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