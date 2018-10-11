UEFA ile görüşen Mustafa Cengiz'den açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşme sonrasında kısa bir açıklamada bulundu. UEFA'nın Galatasaray dosyasıonı yeniden açması nedeniyle İsviçre'ye giden Mustafa Cengiz, toplantı sonrasında ilk açıklamasını yaptı. Mustafa Cengiz, Galatasaray adına olumlu bir sonuç çıkacağını söylerken ''Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacak'' ifadelerini kullandı.

