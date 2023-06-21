UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakibi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak 21 Haziran 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz'da oynanacak. Yapılan açıklamaya göre rövanş karşılaşmaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayını ile Adana Demirspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 13.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'te yapılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi EXXEN'de canlı olşarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri; UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekilişiyle de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLER

Dinamo Batumi-Gürcistan

Europa FCCebelitarık

Domzale-Slovenya

Beitar Jerusalemİsrail

Vorskla Poltava-Ukrayna

Inter Club d'Escaldes-Andorra

Zalaegerszeg-Macaristan

Aarhus-Danimarka

Niederkorn-Lüksemburg

Differdange-Lüksemburg

Gzira United-Malta

BohemiansÇekya

Santa Coloma-Andorra

DebrecenMacaristan

HB Torshavn-Faroe Adaları

Ordabasy ShymkentKazakistan

Sabah-Azerbaycan

Luzern-İsviçre

Crusaders-İrlanda

Kauno Zalgiris-Litvanya

Auda-Letony

Dinamo Minsk-Belarus

Connah's Quay-Galler

Levadia-Estonya

Milsami Orhei-Moldova

Hammarby-İsveç

Kalmar-İsveç

Petrocub-Moldova

Pogon-Polonya

AktobeKazakistan

B36-Faroe Adaları

Torpedo-Belarus

Kecskemeti-Macaristan

Sepsi-Romanya

Celje-Slovenya

Ararat-Ermenistan

Gabala-Azerbaycan

Borac Banja Luka-Bosna Hersek

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

