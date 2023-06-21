UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakibi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak 21 Haziran 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz'da oynanacak. Yapılan açıklamaya göre rövanş karşılaşmaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayını ile Adana Demirspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi...
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 13.00'da başlayacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'te yapılacak.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi EXXEN'de canlı olşarak ekrana gelecek.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri; UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekilişiyle de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.
Dinamo Batumi-Gürcistan
Europa FCCebelitarık
Domzale-Slovenya
Beitar Jerusalemİsrail
Vorskla Poltava-Ukrayna
Inter Club d'Escaldes-Andorra
Zalaegerszeg-Macaristan
Aarhus-Danimarka
Niederkorn-Lüksemburg
Differdange-Lüksemburg
Gzira United-Malta
BohemiansÇekya
Santa Coloma-Andorra
DebrecenMacaristan
HB Torshavn-Faroe Adaları
Ordabasy ShymkentKazakistan
Sabah-Azerbaycan
Luzern-İsviçre
Crusaders-İrlanda
Kauno Zalgiris-Litvanya
Auda-Letony
Dinamo Minsk-Belarus
Connah's Quay-Galler
Levadia-Estonya
Milsami Orhei-Moldova
Hammarby-İsveç
Kalmar-İsveç
Petrocub-Moldova
Pogon-Polonya
AktobeKazakistan
B36-Faroe Adaları
Torpedo-Belarus
Kecskemeti-Macaristan
Sepsi-Romanya
Celje-Slovenya
Ararat-Ermenistan
Gabala-Azerbaycan
Borac Banja Luka-Bosna Hersek
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.