SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakibi...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakibi...

21.06.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri; İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi ile belli olacak. Adana Demirspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe'nin taraftarları UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranını araştırıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakibi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak 21 Haziran 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz'da oynanacak. Yapılan açıklamaya göre rövanş karşılaşmaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayını ile Adana Demirspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 13.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'te yapılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi EXXEN'de canlı olşarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri; UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekilişiyle de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLER

Dinamo Batumi-Gürcistan
Europa FCCebelitarık
Domzale-Slovenya
Beitar Jerusalemİsrail
Vorskla Poltava-Ukrayna
Inter Club d'Escaldes-Andorra
Zalaegerszeg-Macaristan
Aarhus-Danimarka
Niederkorn-Lüksemburg
Differdange-Lüksemburg
Gzira United-Malta
BohemiansÇekya
Santa Coloma-Andorra
DebrecenMacaristan
HB Torshavn-Faroe Adaları
Ordabasy ShymkentKazakistan
Sabah-Azerbaycan
Luzern-İsviçre
Crusaders-İrlanda
Kauno Zalgiris-Litvanya
Auda-Letony
Dinamo Minsk-Belarus
Connah's Quay-Galler
Levadia-Estonya
Milsami Orhei-Moldova
Hammarby-İsveç
Kalmar-İsveç
Petrocub-Moldova
Pogon-Polonya
AktobeKazakistan
B36-Faroe Adaları
Torpedo-Belarus
Kecskemeti-Macaristan
Sepsi-Romanya
Celje-Slovenya
Ararat-Ermenistan
Gabala-Azerbaycan
Borac Banja Luka-Bosna Hersek

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amatör maçta saha bir anda karıştı!Amatör maçta saha bir anda karıştı!
Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!
Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı! Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi uefa konferans ligi uefa konferans ligi kura çekimi hangi kanalda uefa konferans ligi kura çekimi saat kaçta UEFA s lig yayınlanacak konferans ligi kura da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Mostafa Mohamed hakkında olay karar

Mostafa Mohamed hakkında olay karar

Galatasaray mı Benfica mı? Kararını verdi imza atıyor

Galatasaray mı Benfica mı? Kararını verdi imza atıyor

Tüm oklar İsmail Kartal'ı gösteriyor!

Tüm oklar İsmail Kartal'ı gösteriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.