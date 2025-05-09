SPOR

83
75
57
55
51
50
46
46
43
43
43
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı: Chelsea ve Real Betis

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu. Chelsea yarı final eşleşmesini zorlanmadan toplamda 5-1'lik skorla geçti. Uzatmaya giden diğer maçta ise Real Betis turu atlayarak finale yükselen taraf oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı: Chelsea ve Real Betis
Mustafa Fidan

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea sahasında İsveç ekibi Djurgarden'ı ağırladı.

AW450434_01

İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea, rövanşı da 39. dakikada Dewsbury-Hall'ın golüyle 1-0 kazandı.

AW450434_02

Toplamda 5-1'lik skorla Djurgarden'ı eleyen İngiliz ekibi finale yükselen ilk takım oldu.

AW450434_01

REAL BETİS FİNALİ UZATMALARDA KAPTI

Gecenin diğer maçında ise Real Betis, Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finale çıkan diğer takım oldu. İlk maçta rakibine 2-1 üstünlük sağlayan İspanyol ekibi Real Betis, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaştı. 90 dakika İtalyan ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erince mücadele uzatmaya gitti. 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile Real Betis 2-2'lik eşitliği yakaladı. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca İspanyol ekibi final biletini kaptı.

AW450434_05

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Sürprize izin vermediler...UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Sürprize izin vermediler...
Haber şaşkınlık yarattı! Onyekuru geri dönüyorHaber şaşkınlık yarattı! Onyekuru geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Real Betis konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka...

Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka...

Arda Güler'den çok duygusal mektup! "Artık zamanı geldi..."

Arda Güler'den çok duygusal mektup! "Artık zamanı geldi..."

Haber şaşkınlık yarattı! Onyekuru geri dönüyor

Haber şaşkınlık yarattı! Onyekuru geri dönüyor

LİG AŞM.
O
Av
P
1
Chelsea Chelsea
6
21
18
2
Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes
6
7
14
3
Fiorentina Fiorentina
6
11
13
4
Rapid Wien Rapid Wien
6
6
13
5
Djurgarden Djurgarden
6
4
13
6
Lugano Lugano
6
4
13
7
Legia Varşova Legia Varşova
6
8
12
8
Cercle Brugge Cercle Brugge
6
7
11
9
Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok
6
5
11
10
Shamrock Rovers Shamrock Rovers
6
3
11
11
APOEL Nicosia APOEL Nicosia
6
3
11
12
Pafos FC Pafos FC
6
4
10
13
Panathinaikos Panathinaikos
6
3
10
14
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana
6
1
10
15
Real Betis Real Betis
6
1
10
16
FC Heidenheim FC Heidenheim
6
0
10
17
KAA Gent KAA Gent
6
0
9
18
FC Copenhagen FC Copenhagen
6
-1
8
19
Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik
6
-1
8
20
Borac Borac
6
-3
8
21
NK CM Celje NK CM Celje
6
0
7
22
Omonia Omonia
6
0
7
23
Molde Molde
6
-1
7
24
FK TSC Backa Topola FK TSC Backa Topola
6
-3
7
25
Hearts Hearts
6
-3
7
26
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
6
-3
6
27
Mlada Boleslav Mlada Boleslav
6
-3
6
28
FC Astana FC Astana
6
-4
5
29
St. Gallen St. Gallen
6
-8
5
30
Helsinki Helsinki
6
-6
4
31
FC Noah FC Noah
6
-10
4
32
The New Saints The New Saints
6
-5
3
33
Dinamo Minsk Dinamo Minsk
6
-9
3
34
Larne Larne
6
-9
3
35
LASK Linz LASK Linz
6
-10
3
36
FC Petrocub Hincesti FC Petrocub Hincesti
6
-9
2

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.