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UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında rakip ile birbirine girmişti! Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain'e UEFA'dan men cezası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano karşısında oynadığı mücadelede maçında direkt kırmızı kart gören Oxlade-Chamberlain'e, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezası verildi. İşte detaylar...

Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain

İNG İngiltere
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Konferans Ligi D Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'a UEFA'dan haber geldi. Kartal'ın yıldız oyuncusuna 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

3 MAÇ CEZA ALDI

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Siyah-Beyazlılar'ın İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı ve 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında, Lugano'da Renato Steffen, Beşiktaş'ta ise Chamberlain aralarında yaşadıkları gerginliğin ardından direkt kırmızı kart görmüşlerdi. Her iki oyuncuya da üçer maç men cezası verildi.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

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Maçtaki olaylardan dolayı UEFA ayrıca Beşiktaş kulübüne 35 bin 750 euro, Lugano'ya da 8 bin euro para cezası kesti.

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ise görev aldığı 22 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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