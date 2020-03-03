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UEFA Kongresi Amsterdam’da yapıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

44. UEFA Kongresi, üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katılımı ile Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapıldı.

UEFA Kongresi Amsterdam’da yapıldı

Beurs van Berlage Konferans Merkezi’nde gerçekleşen 44. UEFA Kongresi’me Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Kongrede katılımcıların oylarıyla Almanya Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Rainer Koch, 1 yıllığına UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ise üç yıllığına FIFA Konseyi üyeliğine seçildi.

Ayrıca UEFA statülerindeki değişiklikler kabul edilirken, uluslararası müsabakaların statüsü ve takvimi de konuşuldu. Bir sonraki UEFA Kongresi, Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak.

(AA)

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uefa kongresi amsterdam

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