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UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bütün organizasyonlarını ertelediğini açıkladı!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük futbol yapılanması olan UEFA, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle bütün organizasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bütün organizasyonlarını ertelediğini açıkladı!

UEFA koronavirüs salgını sebebiyle bütün organizasyonlarını askıya aldığını açıkladı. Haberle ilgili net bir tarih verilmezken bir sonraki açıklmaya kadar hiçbir UEFA organizasyonu oynanmayacak.

KADIN, ERKEK BÜTÜN KATEGORİLER İPTAL EDİLDİ

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada: ''Kadın ve erkek olmak üzere bütün organizasyonlarımız bir sonraki açıklamaya kadar askıya alınmıştır" denildi.

man


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