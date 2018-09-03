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UEFA resmen açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu! İşte temsilcilerimizin listedeki yerleri...

UEFA kulüp sıralaması açıklandı

UEFA kulüp sıralaması açıklandı

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!
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1. REAL MADRID

1. REAL MADRID
3 / 30

2. ATLETICO MADRID

2. ATLETICO MADRID
4 / 30

3. BAYERN MÜNİH

3. BAYERN MÜNİH
5 / 30

4. BARCELONA

4. BARCELONA
6 / 30

5. JUVENTUS

5. JUVENTUS
7 / 30

6. SEVILLA

6. SEVILLA
8 / 30

7. PSG

7. PSG
9 / 30

8. MANCHESTER CITY

8. MANCHESTER CITY
10 / 30

9. ARSENAL

9. ARSENAL
11 / 30

10. BORUSSIA DORTMUND

10. BORUSSIA DORTMUND
12 / 30

11. PORTO

11. PORTO
13 / 30

12. MANCHESTER UNITED

12. MANCHESTER UNITED
14 / 30

13. CHELSEA

13. CHELSEA
15 / 30

14. SHAKHTAR DONETSK

14. SHAKHTAR DONETSK
16 / 30

15. BENFICA

15. BENFICA
17 / 30

16. ZENIT

16. ZENIT
18 / 30

17. NAPOLI

17. NAPOLI
19 / 30

18. BASEL

18. BASEL
20 / 30

19. TOTTENHAM

19. TOTTENHAM
21 / 30

20. BAYER LEVERKUSEN

20. BAYER LEVERKUSEN
22 / 30

21. ROMA

21. ROMA
23 / 30

22. LIVERPOOL

22. LIVERPOOL
24 / 30

23. DINAMO KIEV

23. DINAMO KIEV
25 / 30

24. SCHALKE 04

24. SCHALKE 04
26 / 30

25. LYON

25. LYON
27 / 30

26. BEŞİKTAŞ

26. BEŞİKTAŞ
28 / 30

51. GALATASARAY

51. GALATASARAY
29 / 30

61. FENERBAHÇE

61. FENERBAHÇE
30 / 30

76. TRABZONSPOR

76. TRABZONSPOR
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UEFA kulüp sıralaması Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor

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