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UEFA Kupası sahibi buluyor! Bugün hangi maçlar var? 21 Mayıs Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

UEFA Kupası sahibini buluyor! Bugün hangi maçlar var? 21 Mayıs Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

UEFA Kupası sahibi buluyor! Bugün hangi maçlar var? 21 Mayıs Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

Tottenham Hotspur-Manchester United

21 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de, UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Tottenham, ligde 4. sırada yer alıyor. Manchester United ise 3. sırada bulunuyor. İki takımın performansı, beklentilerin üzerinde. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu önemli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Metz-Reims

21 Mayıs 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de Metz-Reims maçı oynanacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Reims, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 34 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Toplamda 33 puan topladı. Maç, beIN Connect ve TOD üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr-Al Khaleej

21 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç düzenlenecek. Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Al Nassr, ligde 4. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 10. sırada. Karşılaşma, S Sport+ ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Al Kholood-Al Fayha

21 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Kholood, Al Fayha ile mücadele edecek. Al Kholood, ligde 13. sırada yer alıyor. 32 maçta 10 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 34 puan topladı. Rakibi Al Fayha ise 11. sırada bulunuyor. Bu takım, 32 maçta 8 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlik alarak 36 puana sahip. Maçın yayın kanalı ise henüz belirlenmedi.

Al Wehda-Al Hilal

21 Mayıs 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde kritik bir mücadele gerçekleşecek. Al Wehda, saat 21:00'de Al Hilal ile karşılaşacak. Al Wehda, ligde 15. sırada yer alıyor. Al Hilal ise 2. sırada bulunuyor. Bu önemli maç, S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak.

Juve Stabia-Cremonese

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Juve Stabia ile Cremonese takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Catanzaro-Spezia

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Catanzaro ile Spezia takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

TOSK Tesanj-Celik

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan TOSK Tesanj ile Celik takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Tomislav-Radnik Hadzici

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Tomislav ile Radnik Hadzici takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Stupcanica Olovo-Jedinstvo Bihac

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Stupcanica Olovo ile Jedinstvo Bihac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Tuzla City-Zvijezda Gradacac

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Tuzla City ile Zvijezda Gradacac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Gornji Rahic-Radnicki Lukavac

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gornji Rahic ile Radnicki Lukavac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Buducnost Banovici-Gradina Srebrenik

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Buducnost Banovici ile Gradina Srebrenik takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Vis Simm-Bau-Gorazde

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Vis Simm-Bau ile Gorazde takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Bratstvo Gracanica-Travnik

21 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Bratstvo Gracanica ile Travnik takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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