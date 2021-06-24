UEFA maçlarının yayıncısı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN'de yayınlayacak.
Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı
Geçtiğimiz sezon yayın haklarını Bein Sports elinden bulunduruyordu.
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