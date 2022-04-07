UEFA mutlu, kulüpler isyanda! Yeni FFP kuralı resmen açıklandı

UEFA, kararını resmen açıkladı. Yapılan harcamalarla ilgili yeni sınırlar geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleriyle ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak.

%70 GEÇİLMEYECEK

UEFA, kulüplerin futbol bazlı harcamalarının, gelirlerinin %70'ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldığını açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleriyle ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak.

3 YILDA UYGULANACAK

UEFA Başkanı Ceferin, "Yeni mali düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe girecek ve kulüplerin uyum sağlamaları adına 3 yıl içinde kademeli olarak uygulanacaktır. UEFA, kulüplerin yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler almıştır. Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 milyon € yerine 60 milyon €'ya yükseltilmiştir."



