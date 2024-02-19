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UEFA'nın açıkladığı listede Türk takımlarının men tehlikesi var! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 12:50 | Son Güncelleme:
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UEFA tarafından paylaşılan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yaptırım Raporu'na göre Türkiye Ligi takımları, finansal açıdan alarm veriyor. 4 büyük takımın da yer aldığı listede men tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri de paylaşıldı.

UEFA'nın açıkladığı listede Türk takımlarının men tehlikesi var! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa futbolunun patronu UEFA, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Kulüp Finans ve Yatırım Raporu'nu yayınladı. Yayınlanan bu raporda Türk kulüplerin durumu dikkat çekti.

4 BÜYÜKLER İLK 10'DA

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Dört büyük takımımız, Avrupa'da 2023 yılında öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer aldı. Bu kritere göre en çok zararı olan Türk takımı Beşiktaş 151 milyon avro ile 4. sırada yer aldı.

5-) Trabzonspor 110 milyon avro

6-) Galatasaray 109 milyon avro

7-) Fenerbahçe 82 milyon avro

UEFA UYARIDA BULUNDU: MEN CEZASI

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UEFA paylaşılan bu listeden sonra kulüpleri men cezası uyarısında bulundu. Kulüp lisansı alabilmeleri için bilançolarının düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan UEFA bu konuda sert olacağını ifade etti. Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon avro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu.

İŞTE TAM LİSTE

1 | Roma: 436 - milyon avro
2 | Porto: 176 - milyon avro
3 | Inter: 162 - milyon avro
4 | Beşiktaş: 151 - milyon avro
5 | Trabzonspor: 110 - milyon avro
6 | Galatasaray: 109 - milyon avro
7 | Fenerbahçe: 82 - milyon avro
8 | Real Betis: 72 - milyon avro
9 | M. Haifa: 63 - milyon avro
10 | Lazio: 38 - milyon avro

GALATASARAY VE TRABZONSPOR

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Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında ise Türkiye'den sadece Galatasaray ve Trabzonspor yer aldı.

Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon avro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon avroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

EN ÇOK ZARAR AÇIKLAYANKAR

1 | Aston Villa: 138 - milyon avro
2 | Juventus: 117 - milyon avro
3 | PSG: 103 - milyon avro
4 | Roma: 99 - milyon avro
5 | Newcastle: 84 - milyon avro
6 | Inter: 77 - milyon avro
7 | Arsenal: 60 - milyon avro
8 | Trabzonspor: 53 - milyon avro
9 | Galatasaray: 48 - milyon avro
10 | Porto: 47 - milyon avro

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