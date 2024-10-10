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UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray yönetimi ilk hamlesini yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 11:08
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Galatasaray yönetimi, milli arayı fırsat bilerek Rams Park'ı bakıma aldı. UEFA'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıyı dikkate alan sarı-kırmızılılar saha kenarındaki yapıyı güncelliyor.

UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray yönetimi ilk hamlesini yaptı

Galatasaray, Rams Park'ın zeminini bakıma aldı. UEFA'nın yaptığı uyarıyı geciktirmeden yerine getirecek sarı-kırmızılılar çalışmalara başladı.

SAHA KENARINDAKİ YOKUŞ

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UEFA, Galatasara yönetimine, saha kenarındaki yokuş derinliğinin fazla olduğunu söyleyerek düzeltilmesini talep etti. Sarı-kırmızılılar UEFA'nın bu uyarısının ardından ekip tutarak saha kenarında çalışmalara başladı.

GALATASARAY EVİNDE OYNAYACAK

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Sarı-kırmızılılar önümüzdeki dönem üst üste 4 maç içeride oynayacak. Bu vesileyle daha da dikkatli çalışan Galatasaray yönetimi, sezon sonuna kadar yeni bir güncelleme yapmayacak.

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