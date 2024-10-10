UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray yönetimi ilk hamlesini yaptı

Galatasaray, Rams Park'ın zeminini bakıma aldı. UEFA'nın yaptığı uyarıyı geciktirmeden yerine getirecek sarı-kırmızılılar çalışmalara başladı.

SAHA KENARINDAKİ YOKUŞ

UEFA, Galatasara yönetimine, saha kenarındaki yokuş derinliğinin fazla olduğunu söyleyerek düzeltilmesini talep etti. Sarı-kırmızılılar UEFA'nın bu uyarısının ardından ekip tutarak saha kenarında çalışmalara başladı.

GALATASARAY EVİNDE OYNAYACAK

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki dönem üst üste 4 maç içeride oynayacak. Bu vesileyle daha da dikkatli çalışan Galatasaray yönetimi, sezon sonuna kadar yeni bir güncelleme yapmayacak.