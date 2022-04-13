UEFA para yağdırdı! Fenerbahçe'ye 830 bin euro

Avrupa Futbol Şampiyonası'na bünyesindeki oyuncuları göndererek turnuvanın sorunsuz düzenlenmesine katkıda bulunan kulüplere para ödemesi yapıldı.

EN ÇOK ÖDEME CHELSEA'YE YAPILDI

UEFA tarafından açıklanan rakamlara göre İngiltere'nin Chelsea kulübü en çok ödeme yapılan kulüp olarak ilk sırada yer aldı. Londra ekibine 5.55 milyon euro'luk bir ödeme gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK ÖDEME FENERBAHÇE'YE

EURO 2020 sürecine katkıda bulunan Türkiye'deki kulüplere ödenen miktarlar da UEFA tarafından açıklandı. Buna göre Türk kulüpleri içerisinde en yüksek meblağ Fenerbahçe'ye ödendi. Sarı-lacivertlilerin payı 830.220 euro olarak gerçekleşti. Beşiktaş 659.679 euro ile ikinci sırayı alırken, Galatasaray'ın hak ettiği bedel, 515.393 olarak belirlendi.



