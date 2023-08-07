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UEFA PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

07.08.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un ise Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri canlı yayında kura çekimi ile belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte UEFA play-off turu kura çekimi ile ilgili detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi 7 Ağustos 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yapılacak kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un tur atlamaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazanmış olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

UEFA PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün (7 Ağustos 2023 Pazartesi) yapılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi halinde UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de Türkiye saati ile 14.00'teki çekilişle netleşecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu karşılaşmalarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise Türkiye saati ile 15.00'te yapılacak.

UEFA PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekiminin UEFA resmi sitesinden yayınlanması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos'ta oynanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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