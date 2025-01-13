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UEFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.01.2025 15:46
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FIFA, iki Süper Lig ekibine transfer yasağı verildiğini açıkladı tarafından transfer yasağı cezası geldi. İşte detaylar...

UEFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, iki Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi. UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Hatayspor ve Adana Demirspor'a ikişer dönem transfer yasağı getirildiği açıklandı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

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Hatayspor'un geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Azerbaycanlı oyuncu Renat Dadashoc dosyasından dolayı ceza aldığı iddia edildi.

İŞTE TRANSFER YASAĞI ALAN TAKIMLAR

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FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:

Adana Demirspor 2 dönem
Antalyaspor 2 dönem
Eyüpspor 3 dönem
Hatayspor 2 dönem
Kayserispor 3 dönem
Samsunspor 2 dönem

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Süper Lig UEFA son dakika süper transfer dönemi
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