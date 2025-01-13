UEFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, iki Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi. UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Hatayspor ve Adana Demirspor'a ikişer dönem transfer yasağı getirildiği açıklandı.
Hatayspor'un geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Azerbaycanlı oyuncu Renat Dadashoc dosyasından dolayı ceza aldığı iddia edildi.
FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:
Adana Demirspor 2 dönem
Antalyaspor 2 dönem
Eyüpspor 3 dönem
Hatayspor 2 dönem
Kayserispor 3 dönem
Samsunspor 2 dönem
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