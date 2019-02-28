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UEFA Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.02.2019 21:03 | Son Güncelleme

UEFA'dan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya şok bir ceza geldi. UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya Malmö maçında direkt kırmızı kart gördüğü için 3 maç men cezası verdi.

UEFA Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verdi!

Ayrıntılar birazdan...

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