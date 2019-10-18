SPOR

UEFA, Ruud Vormer'e 3 maç ceza verdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu Ruud Vormer'a 3 maç men cezası verildi.

UEFA, Ruud Vormer'e 3 maç ceza verdi

UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1'den 3 maça çıkarıldı.

Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.

UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid'e ise ceza vermedi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
2020 Devler Ligi finaline hazırlıklar sürüyor2020 Devler Ligi finaline hazırlıklar sürüyor
Yusuf Yazıcı hakkında Galatasaray iddiasıYusuf Yazıcı hakkında Galatasaray iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
club brugge Ruud Vormer

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA, Ruud Vormer'e 3 maç ceza verdi

G.Saray'a müjde! 3 maç ceza aldı

2020 Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklar Londra'da anlatıldı

2020 Devler Ligi finaline hazırlıklar sürüyor

Yusuf Yazıcı hakkında flaş yorum: Galatasaray'a transfer olur

Yusuf Yazıcı hakkında Galatasaray iddiası

Devler Ligi'nde sürpriz! Direkleri geçemedi

Devler Ligi'nde sürpriz! Direkleri geçemedi

Thomas Tuchel: Böyle bir atmosfer beklemiyorduk, daha fazla defans yaptık

Tuchel'den müthiş itiraf! Defans...

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.