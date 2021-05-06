UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 25 bin taraftar alınması kararlaştırıldı. Futbolseverler İstanbul'da düzenlenecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için nasıl bilet alınacağını merak ediyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA NASIL BİLET ALINIR?

İstanbul'da oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na toplamda 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Pandemi sürecinde alınan söz konusu karar kapsamında finalist olan takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

Taraftarların heyecanla beklediği 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 galibiyet elde eden Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım olmuştu. Manchester City'nin finaldeki rakibi ise, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı biletlerinin satışı henüz başlamasa da UEFA'nın resmi sitesi üzerinden yapılacak. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satış süreci 5 Mart 2020'de UEFA.com üzerinden TSİ 16.00'da başlamıştı.

Bilet satışı için bu linki kullanabilirsiniz:

https://lottery-access.uefa.com/pkpcontroller/wp/uclf/index_tr.html?queue=q-uclf

