SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi...

06.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için futbolseverler bilet alma yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı tarihi...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 25 bin taraftar alınması kararlaştırıldı. Futbolseverler İstanbul'da düzenlenecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için nasıl bilet alınacağını merak ediyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçına nasıl bilet alınır?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA NASIL BİLET ALINIR?

İstanbul'da oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na toplamda 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Pandemi sürecinde alınan söz konusu karar kapsamında finalist olan takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

Taraftarların heyecanla beklediği 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 galibiyet elde eden Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım olmuştu. Manchester City'nin finaldeki rakibi ise, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı biletlerinin satışı henüz başlamasa da UEFA'nın resmi sitesi üzerinden yapılacak. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satış süreci 5 Mart 2020'de UEFA.com üzerinden TSİ 16.00'da başlamıştı.

Bilet satışı için bu linki kullanabilirsiniz:
https://lottery-access.uefa.com/pkpcontroller/wp/uclf/index_tr.html?queue=q-uclf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Finalin adı belli oluyorFinalin adı belli oluyor
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Cimbom Ezgjan Alioski anlaştı iddiası

Cimbom Ezgjan Alioski anlaştı iddiası

Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

G.Saraylı eski yöneticiden F.Bahçe'ye gönderme

G.Saraylı eski yöneticiden F.Bahçe'ye gönderme

Dorukhan ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Dorukhan ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.