UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Inter-Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının tarihi internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu sene İstanbul’da oynanacak karşılaşma canlı olarak tüm dünyada takip edilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Inter kozlarını paylaşacak. İşte Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geleceği 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 10 Haziran Cumartesi günü oynanması planlanıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de oynanacak.

Manchester City - Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.



