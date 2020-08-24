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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 24.08.2020 00:00 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi Kingsley Coman'ın golüyle mağlup eden Bayern Münih, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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