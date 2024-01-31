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UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en güzel gol Kerem Aktürkoğlu’ndan, ikinci güzel gol ise Tete'den!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun, İstanbul’da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi. Tete’nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü duyurdu. Buna göre, Galatasaray’ın 29 Kasım’da RAMS Park’ta oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.

2'NCİ SIRA TETE'NİN

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Listenin ikinci sırasındaki gol ise bir başka Galatasaraylı Tete’ye ait oldu. Brezilyalı futbolcunun grubun ilk maçında İstanbul’da Kopenhag’a karşı attığı gol de 2. sırada yer aldı.

EN GÜZEL 5'NCİ GOL: BRUNO FERNANDES

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Öte yandan Galatasaray - Manchester United maçında Portekizli futbolcu Bruno Fernandes’in sarı-kırmızılıların filelerine gönderdiği gol ise 5. seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:

1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu
2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete
3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons
4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland
5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes
6 - Union Berlin - Braga: Bruma
7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus
8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata
9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia
10- Newcastle United - Milan: Joelinton

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