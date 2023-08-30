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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ: 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi ve saati merak konusu oldu. Play-Off Turu’nda Molde’yi geçen Galatasaray'ın 17. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazanmasının ardından UEFA şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izleme ekranı şimdiden internette araştırılıyor. Peki, 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray, geçtiğimiz gün UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda 3-2, rövanşta da evinde 2-1 galip ayrılarak adını gruplara yazdırdı. Galatasaray bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Peki, 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hangi takımlar var? İşte detaylar...

2023 - 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 20.00'dE gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5'da canlı olarak ekrana gelecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

İlk hafta: 19/20 Eylül 2023

İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023

Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023

Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023

Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023

Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOBALARDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29 ise belli oldu.

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da netleşti.

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow

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