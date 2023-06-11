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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! İlkay Gündoğan ile birlikte tarihe geçen kare...

11.06.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiliz ekibi, bu sonuçla Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! İlkay Gündoğan ile birlikte tarihe geçen kare...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

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Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

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İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

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"Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.


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