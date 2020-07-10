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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2020 13:31 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final için kura çekimi sona erdi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.2 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenn kura çekimi, saat 13.00’te başladı. Koronavirüs nedeniyle 8'li final formatında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final maçları için kura çekimi yapıldı. Şampiyonlar Ligi maçları 12-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar Portekiz'de gerçekleşecek. Turnuvada çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final maçları 18-19 Ağustos'ta oynanacak. Final maçı ise 23 Ağustos'ta olacak.Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR

12-15 AĞUSTOS

Atalanta

Atletico Madrid

RB Leipzig

PSG

Not: Son 16 Turu'nda rövanş oynayacak takımlar da çeyrek final ve yarı final kura çekiminde yer alacak.

SON 16 TURU

7-8 AĞUSTOS

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-R.Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)

Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ (12-15 Ağustos)

Manchester City-Real Madrid / Lyon-Juventus

Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih

Leipzig - Atletico Madrid

Atalanta - PSG

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ (18-19 Ağustos)

Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle Atalanta-PSG eşleşmesinin galibi.

Manchester City-Real Madrid / Lyon-Juventus eşleşmelerinin galibiyle Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih eşleşmelerinin galibi.

Final: 23 Ağustos

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