UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenn kura çekimi, saat 13.00’te başladı. Koronavirüs nedeniyle 8'li final formatında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final maçları için kura çekimi yapıldı. Şampiyonlar Ligi maçları 12-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar Portekiz'de gerçekleşecek. Turnuvada çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final maçları 18-19 Ağustos'ta oynanacak. Final maçı ise 23 Ağustos'ta olacak.Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.
12-15 AĞUSTOS
Atalanta
Atletico Madrid
RB Leipzig
PSG
Not: Son 16 Turu'nda rövanş oynayacak takımlar da çeyrek final ve yarı final kura çekiminde yer alacak.
7-8 AĞUSTOS
Bayern Münih-Chelsea (3-0)
Barcelona-Napoli (1-1)
Manchester City-R.Madrid (2-1)
Juventus-Lyon (0-1)
Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.
Manchester City-Real Madrid / Lyon-Juventus
Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih
Leipzig - Atletico Madrid
Atalanta - PSG
Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle Atalanta-PSG eşleşmesinin galibi.
Manchester City-Real Madrid / Lyon-Juventus eşleşmelerinin galibiyle Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih eşleşmelerinin galibi.
Final: 23 Ağustos
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