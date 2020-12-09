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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 09.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H Grubu'nda maçlar tamamlandı. Buna göre Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, RB Leipzig ve PSG gruplarından çıkan takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarının son karşılaşmaları oynandı. H Grubu'nda Paris Saint Germain - Başakşehir karşılaşması turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylemlerden dolayı yarıda kaldı.

Grubun diğer maçında ise RB Leipzig, sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıktı. PSG, maçın yarıda kalmasına rağmen Manchester'a karşı ikili averaj üstünlüğünden dolayı gruptan çıkan ekip oldu.

E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla, F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Lazio, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona, H Grubu'nda da RB Leipzig ve PSG adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

E GRUBU

Rennes: 1 - Sevilla: 3
Chelsea: 1 - Krasnodar: 1

F GRUBU

Lazio: 2 - Club Brugge: 2
Zenit: 1 - Borussia Dortmund: 2

G GRUBU

Dinamo Kiev: 1 - Ferencvaros: 0
Barcelona: 0 - Juventus: 3

H GRUBU

RB Leipzig: 3 - Manchester United: 2
Paris Saint Germain - Başakşehir: Ertelendi

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