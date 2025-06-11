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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! Galatasaray'ın olası rakipleri de açıklandı... Yapay zeka Sarı-Kırmızılılar için öyle bir lig kurası çekti ki, görenler inanamadı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nden talihsiz bir şekilde elenirken bu yıl Şampiyonlar Ligi biletini direkt olarak cebine koydu. Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri 28 Ağustos'ta yapılacak kura çekimi ile belli olacakken yapay zeka robotu ChatGPT temsilcimizin rakiplerini tahmin etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! Galatasaray'ın olası rakipleri de açıklandı... Yapay zeka Sarı-Kırmızılılar için öyle bir lig kurası çekti ki, görenler inanamadı
Berker İşleyen

Geçen sezon başında Young Boys’a takılarak Devler Ligi’ne katılma hakkını kaybeden ve şansını Avrupa Ligi’nde deneyen Cim Bom, 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayarak Devler Ligi'ne direkt gitme hakkına sahip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde ise 4. torbadan katılım sağlarken temsilcimizi birbirinden güçlü rakipler bekliyor.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılması kesinleşen takımlar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

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1'NCİ TORBA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona

2'NCİ TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Burgge

3'NCÜ TORBA: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo Glimt, Marsilya

4'NCÜ TORBA: Kopenhag, Kızılyıldız, Monaco, Frencvaros, Galatasaray, Celtic, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle

YAPAY ZEKADAN ZORLU KURA

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Torbaların belli olması sonrası yapay zeka motoru Chat GPT her torbadan bir rakip olacak şekilde 8 takımlı bir lig oluşturdu.

Chat GPT'nin tahminine göre Galatasaray lig aşamasında: Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Juventus, Ajax, Napoli, Galatasaray, Celtic ile eşleşecek.

'GALATASARAY 16-20 ARASINDA TAMAMLAR'

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Galatasaray'ın bu ligi kaçıncı bitireceği sorusuna ise ChatGPT "Galatasaray'ın bu ligde tek maç usulü (her takımla 1 maç) oynayacağını varsayarsak, başarı sıralamasını tahmin etmek için takımların güncel kadro kalitesi, Avrupa kupası deneyimi, form durumu ve Galatasaray'ın performans seviyesi gibi faktörleri değerlendirmemiz gerekir."

"Galatasaray, Avrupa’daki 32 takımlık bu liste içinde 16. ile 20. sıra arasında yer alır.
Bu, onların orta-üst seviyede, bazı 2. ve 3. torba takımlarını geride bırakabilecek güçte olduğunu gösterir. Ancak 1. torba takımlarıyla arada hâlâ belirgin bir fark vardır."

İLK HEDEF PLAY-OFF'LAR

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Turnuvanın favorileri ilk 8’de yer almak için kıyasıya bir yarış içine girecek. Galatasaray’da ilk hedef, 9-24 arasında ligi tamamlayıp, Play-Off’ta da iyi bir kura çekerek adını son 16’ya yazdırmak olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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Devler Ligi'nini yeni sezonunun kura çekimi 28 Ağustos tarihinde yapılacak. Kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi 16 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

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