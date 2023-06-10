UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU kim oldu? Kupayı Inter mi Manchester City mi kaldıracak? Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor!

Manchester City ve Inter arasında bu akşam Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli olacak. Dünyanın gözü kulağı İstanbul'dan gelecek olan galibiyet haberine çevrildi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda İlkay Gündoğan'lı Manchester City ya da Hakan Çalhanoğlu kaptanlığındaki Inter Avrupanın en büyüğü olacak. İşte Şampiyonşar Ligi final maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile ilgili detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında kıyasıya mücadele devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan final maçının sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu beli olacak. İlkay Gündoğan’lı Manchester City ilk, Hakan Çalhanoğlu’lu Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasındaki final maçı için nefesler tutuldu, maç sonucu bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline tarihte ikinci kez ev sahipliği yapan İstanbul’da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşıyor.

KUPAYI INTER Mİ MANCHESTER CITY Mİ KALDIRACAK?

Büyük final, Manchester City'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor. City'e üstünlüğü getiren gol ise 68. dakikada Rodri'den geldi.

İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea’ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid’i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica’yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih’i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu kupanın kazananı olacak. Şampiyon olan takım kupanın yanında 19 milyon Euro'nun da sahibi olacak.

